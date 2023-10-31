Офицер присвоил "боевые" на 3,5 млн грн и получил семь лет заключения – прокуратура

В Днепропетровской области начальник отделения воинской части получил срок за то, что присвоил с сообщником 3,5 млн грн "боевых" выплат за "мертвые души". Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Начальник отделения персонала штаба одной из воинских частей признан виновным в завладении имуществом в особо крупных размерах и приговорен судом к семи с половиной годам заключения с конфискацией имущества, сообщает прокуратура.

Осужденный со своим подчиненным завладели личными данными нескольких граждан, фиктивно зачислили их на военную службу и включили в приказ на выплаты якобы за их участие в боевых действиях.

Выплаты поступали на подконтрольные злоумышленникам банковские счета.

Обвинение доказало, что они незаконно завладели 3,5 млн грн.

Расследование действий сообщника осужденного продолжается в рамках отдельного производства, говорится в сообщении.

19 октября сообщалось, что офицер одной из воинских частей на Буковине получил подозрение в том, что фиктивно оформил двух подчиненных как воюющих на фронте, но вместо этого поручил им ремонтировать свой частный дом.

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