Офіцер привласнив "бойові" на 3,5 млн грн і отримав сім років ув'язнення – прокуратура

На Дніпропетровщині начальник відділення військової частини отримав термін за те, що привласнив із спільником 3,5 млн грн "бойових" виплат за "мертві душі". Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Начальника відділення персоналу штабу однієї з військових частин визнано винним у заволодінні майном в особливо великих розмірах та засуджено судом до семи з половиною років ув'язнення з конфіскацією майна, повідомляє прокуратура.

Засуджений зі своїм підлеглим заволоділи особистими даними кількох громадян, фіктивно оформили їх на військову службу та включили до наказу на виплати нібито за їхню участь у бойових діях.

Виплати надходили на підконтрольні зловмисникам банківські рахунки.

Обвинувачення довело, що вони незаконно заволоділи 3,5 млн грн.

Розслідування дій спільника засудженого продовжується в рамках окремого провадження, йдеться в повідомленні.

19 жовтня повідомлялося, що офіцер однієї з військових частин на Буковині отримав підозру в тому, що фіктивно оформив двох підлеглих як воюючих на фронті, але натомість доручив їм ремонтувати свій приватний будинок.

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