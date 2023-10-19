Офіцер у глибокому тилу оформив підлеглим виплату "бойових" за ремонт будинку – ДБР

Офіцер однієї з військових частин Чернівецької області отримав підозру, що фіктивно оформив двох підлеглих як таких, що воюють на фронті, але натомість доручив їм ремонтувати свій приватний будинок.

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Держбюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин у Чернівецькій області, який, як стверджує ДБР, домовився із підлеглими йому сержантом та рядовим, що замість участі у бойових діях проти російських окупантів вони відремонтують його будинок.

При цьому він оформив обох як учасників військових дій з доплатами в повному обсязі, зокрема й щомісячними "бойовими" 100 000 грн кожному.

Як зазначає ДБР, командир понад дев'ять місяців фіктивно оформлював нібито участь спільників у бойових діях на передовій та забезпечував їм виплату грошового забезпечення, зокрема всі "бойові".

Командир військової частини підозрюється у перевищенні влади за умов воєнного стану, сержант і солдат – в ухилянні від військової служби за умов воєнного стану.

У разі винесення судом обвинувального вироку підозрюваному офіцеру загрожує до 12 років позбавлення волі, сержанту та солдату – до 10 років позбавлення волі.

У вересні 2023 року ДБР повідомило про підозру заступнику комбата однієї з військових частин Рівненської області. Відомство заявляє, що він забезпечив незаконну виплату півмільйона гривень доньці іншого офіцера цієї частини.

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