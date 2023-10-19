Офіцер у глибокому тилу оформив підлеглим виплату "бойових" за ремонт будинку – ДБР
Офіцер однієї з військових частин Чернівецької області отримав підозру, що фіктивно оформив двох підлеглих як таких, що воюють на фронті, але натомість доручив їм ремонтувати свій приватний будинок.
Держбюро розслідувань повідомило про підозру командиру однієї з військових частин у Чернівецькій області, який, як стверджує ДБР, домовився із підлеглими йому сержантом та рядовим, що замість участі у бойових діях проти російських окупантів вони відремонтують його будинок.
При цьому він оформив обох як учасників військових дій з доплатами в повному обсязі, зокрема й щомісячними "бойовими" 100 000 грн кожному.
Як зазначає ДБР, командир понад дев'ять місяців фіктивно оформлював нібито участь спільників у бойових діях на передовій та забезпечував їм виплату грошового забезпечення, зокрема всі "бойові".
Командир військової частини підозрюється у перевищенні влади за умов воєнного стану, сержант і солдат – в ухилянні від військової служби за умов воєнного стану.
У разі винесення судом обвинувального вироку підозрюваному офіцеру загрожує до 12 років позбавлення волі, сержанту та солдату – до 10 років позбавлення волі.
- У вересні 2023 року ДБР повідомило про підозру заступнику комбата однієї з військових частин Рівненської області. Відомство заявляє, що він забезпечив незаконну виплату півмільйона гривень доньці іншого офіцера цієї частини.
Читайте також: ГБР: Фастівський прокурор вимагав $45 000 хабаря за закриття кримінальних справ – відео
Коментарі