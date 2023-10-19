Офицер в глубоком тылу оформил подчиненным выплату "боевых" за ремонт дома – ГБР

Офицер одной из воинских частей Черновицкой области получил подозрение, что фиктивно оформил двух подчиненных как воюющих на фронте, но вместо этого поручил им ремонтировать свой частный дом.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Госбюро расследований сообщило о подозрении командиру одной из воинских частей в Черновицкой области, который, как утверждает ГБР, договорился с подчиненными ему сержантом и рядовым, что вместо участия в боевых действиях против российских оккупантов они отремонтируют его дом.

При этом он оформил обоих как действующих участников военных действий с доплатами в полном объеме, включая ежемесячные "боевые" 100 000 грн каждому.

Как отмечает ГБР, командир более девяти месяцев фиктивно оформлял якобы участие сообщников в боевых действиях на передовой и обеспечивал им выплату денежного довольствия, включая все "боевые".

Командир воинской части подозревается в превышении власти в условиях военного положения, сержант и солдат – в уклонении от военной службы в условиях военного положения.

В случае вынесения судом обвинительного приговора подозреваемому офицеру грозит до 12 лет лишения свободы, сержанту и солдату – до 10 лет лишения свободы.

В сентябре 2023 года ГБР сообщило о подозрении заместителю комбата одной из воинских частей Ровенской области. Ведомство заявляет, что он обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривен дочери другого офицера этой части.

Читайте также: ГБР: Фастовский прокурор требовал $45 000 взятки за закрытие уголовных дел – видео

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.