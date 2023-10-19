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Офицер в глубоком тылу оформил подчиненным выплату "боевых" за ремонт дома – ГБР

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 12:39
Офицер в глубоком тылу оформил подчиненным выплату
Фото - ДБР

Офицер одной из воинских частей Черновицкой области получил подозрение, что фиктивно оформил двух подчиненных как воюющих на фронте, но вместо этого поручил им ремонтировать свой частный дом.

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Госбюро расследований сообщило о подозрении командиру одной из воинских частей в Черновицкой области, который, как утверждает ГБР, договорился с подчиненными ему сержантом и рядовым, что вместо участия в боевых действиях против российских оккупантов они отремонтируют его дом.

Фото – ДБР

При этом он оформил обоих как действующих участников военных действий с доплатами в полном объеме, включая ежемесячные "боевые" 100 000 грн каждому.

Как отмечает ГБР, командир более девяти месяцев фиктивно оформлял якобы участие сообщников в боевых действиях на передовой и обеспечивал им выплату денежного довольствия, включая все "боевые".

Командир воинской части подозревается в превышении власти в условиях военного положения, сержант и солдат – в уклонении от военной службы в условиях военного положения.

В случае вынесения судом обвинительного приговора подозреваемому офицеру грозит до 12 лет лишения свободы, сержанту и солдату – до 10 лет лишения свободы.

  • В сентябре 2023 года ГБР сообщило о подозрении заместителю комбата одной из воинских частей Ровенской области. Ведомство заявляет, что он обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривен дочери другого офицера этой части.

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Сергей Бережной
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