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ОГП: Полковник ВСУ с российским гражданством передавал ВС РФ тайные документы

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 11:34
ОГП: Полковник ВСУ с российским гражданством передавал ВС РФ тайные документы - Фото
Задержание (Фото - ОГП)

Генпрокуратура заявила о разоблачении полковника ВСУ в "сливе" секретных данных военного характера российским военнослужащим. Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, украинский военный якобы передавал россиянам ведомости, представляющие собой гостайну.

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В ОГП заявили, что командир одного из подразделений воинской части в Николаевской области с наивысшей формой допуска к секретным данным разоблачен в разглашении гостайны – сведений военного характера. Нарушение ч. 1 ст. 422 Криминального кодекса предусматривает наказание от двух до пяти лет тюрьмы.

По данным следствия, у полковника ВСУ есть контакты с военнослужащими ВС РФ и жителями оккупированного Крыма, которые сотрудничают с российскими спецслужбами. Генпрокуратура также установила, что у полковника есть российское гражданство.

Во время обыска дома у военнослужащего ВСУ нашли жесткие диски, флешки, мобильные терминалы, ноутбук с информацией военного характера, в том числе с ограниченным доступом, а также документы и блокноты с записями тайных сведений.

Сейчас решается вопрос о сообщении военному о подозрении и избрании меры пресечения.

ОГП: Полковник ВСУ с российским гражданством передавал ВС РФ тайные документы
  • 13 октября сообщалось, что жителя Киева будут судить по делу о госизмене. Его обвиняют в том, что он по заказу из РФ распространял пророссийскую пропаганду.

Читайте также: Экс-замминистру обороны сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ

Оксана Житнюк
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ВСУ Крым Николаев вс рф гостайна
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