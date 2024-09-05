ОГП: Разоблачен чиновник Минобороны, который требовал у раненых военных взятки

Чиновнику и его сообщникам грозит до 15 лет лишения свободы

Фото: Офис генпрокурора

5 сентября Офис генпрокурора заявил о разоблачении должностного лица Минобороны. По данным следствия, он вместе с сообщниками требовал взятки с военнослужащих, получивших ранения.

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Правоохранители выяснили, что схему организовал чиновник департамента Минобороны, а его сообщниками стали бывший военный и начальник финслужбы одной из воинских частей. Им сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. Теперь они могут оказаться за решеткой на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

В материалах дела сказано, что чиновник вместе с сообщниками обещал военным, что за вознаграждение будет способствовать внеочередному оформлению выплат по инвалидности из-за ранений. Следователи задокументировали получение взятки на сумму более 300 000 грн, а задержали при передаче очередного транша в размере $1900 и 76 000 грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, продолжается досудебное расследование.

22 июля подозрение получил бывший чиновник территориального управления Минобороны: ГБР заявляет, что он присвоил почти 1 млн грн из бюджета.

27 августа бывший депутат, который требовал деньги у раненого военного, избежал серьезного наказания – отделался штрафом и помощью ВСУ.

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