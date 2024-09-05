ОГП: Викрито посадовця Міноборони, який вимагав у поранених військових хабарі

Фото: Офіс генпрокурора

5 вересня Офіс генпрокурора заявив про викриття посадовця Міноборони. За даними слідства, він разом зі спільниками вимагав хабарі з військовослужбовців, які отримали поранення.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Правоохоронці з'ясували, що схему організував посадовець департаменту Міноборони, а його спільниками стали колишній військовий та начальник фінслужби однієї з військових частин. Їм повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Вони можуть опинитися за ґратами на строк від 8 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У матеріалах справи йдеться, що посадовець разом зі спільниками обіцяв військовим, що за винагороду сприятиме позачерговому оформленню виплат з інвалідності через поранення. Слідчі задокументували отримання хабаря у сумі понад 300 000 грн, а затримали під час передавання чергового траншу у розмірі $1900 та 76 000 грн.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів, триває досудове розслідування.

22 липня підозру отримав колишній посадовець територіального управління Міноборони: ДБР заявляє, що він привласнив майже 1 млн грн з бюджету.

27 серпня колишній депутат, який вимагав гроші у пораненого військового, уникнув серйозного покарання – відбувся штрафом та допомогою ЗСУ.

Читайте також: Двох прокурорів ОГП викрито на отриманні хабаря в $170 000. Костін відреагував