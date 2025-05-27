ОГП: Задержан прокурор, который за взятку в $10 000 обещал повлиять на ход дела

В настоящее время продолжаются обыски дома и на месте работы задержанного

Задержанный (Фото: ОГП)

Прокурор отдела одной из областных прокуратур разоблачен на получении взятки. Об этом сообщил Офис генпрокурора Украины.

По данным следствия, прокурор, используя служебное положение, требовал у гражданина $10 000. За эти деньги он обещал повлиять на прокурора в уголовном производстве по факту получения взятки для заключения соглашения о признании виновности с обвиняемым.

Прокурор задержан, продолжаются обыски по месту работы и проживания. Его подозревают в злоупотреблении влиянием и получении взятки.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.