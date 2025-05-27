ОГП: Затримано прокурора, який за хабар у $10 000 обіцяв повпливати на перебіг справи

Наразі тривають обшуки вдома та на місці роботи затриманого

Затриманий (Фото: ОГП)

Прокурора відділу однієї з обласних прокуратур викрито на отриманні хабаря. Про це повідомив Офіс Генпрокурора України.

За даними слідства, прокурор, використовуючи службове становище, вимагав у громадянина $10 000. За ці гроші він обіцяв вплинути на прокурора у кримінальному провадженні за фактом одержання хабаря задля укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченим.

Прокурора затримано, тривають обшуки за місцем роботи та проживання. Його підозрюють у зловживанні впливом та отриманні хабаря.

Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.