ОГП: Затримано прокурора, який за хабар у $10 000 обіцяв повпливати на перебіг справи
Прокурора відділу однієї з обласних прокуратур викрито на отриманні хабаря. Про це повідомив Офіс Генпрокурора України.
За даними слідства, прокурор, використовуючи службове становище, вимагав у громадянина $10 000. За ці гроші він обіцяв вплинути на прокурора у кримінальному провадженні за фактом одержання хабаря задля укладення угоди про визнання винуватості з обвинуваченим.
Прокурора затримано, тривають обшуки за місцем роботи та проживання. Його підозрюють у зловживанні впливом та отриманні хабаря.
Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.
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