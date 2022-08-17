Охота на "Аллигаторов" продолжается: зенитчики ВСУ лишили россиян еще одного Ка-52

Украинские зенитчики снова сбили российский вертолет Ка-52, сообщают Воздушные силы ВСУ.

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Вчера, 16 августа, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил Украины уничтожили три беспилотника россиян и один Ка-52 ("Аллигатор"), стоимость которого составляет около $16 млн.

Цели были уничтожены на Запорожском и Донецком направлениях.

Также Воздушные силы сообщают, что вчера на нескольких оперативных направлениях украинская ударная авиация нанесла до 10 групповых авиаударов по позициям оккупантов.

Под прикрытием истребительной авиации штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли удары по взводным и ротным опорным пунктам, танковым колоннам и скоплению живой силы и техники армии РФ.

С 24 февраля по 17 августа ВСУ уничтожили уже 196 российских вертолетов и 233 самолета.

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