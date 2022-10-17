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"Охотились" на АТОвцев, держали в яме без воды и еды: СБУ о взятых под Харьковом россиянах

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 17:08
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины заявила, что "расколола" российских диверсантов из частной военной компании, которых спецназовцы СБУ задержали в Харьковской области на прошлой неделе.

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В ходе спецоперации один "вагнеровец" был уничтожен, четверо – захвачены в плен, среди которых командир ДРГ.

СБУ сообщает, что получена исчерпывающая доказательная база военных преступлений россиян и зверств, которые они совершили на временно оккупированной территории области.

В Изюмском районе захватчики проводили "зачистки" местного населения и "охотились" на АТОвцев, передает СБУ.

По данным СБУ, в начале сентября 2022 года в Боровой эта диверсионно-разведывательная группа похищала местных жителей, участвовавших в проведении АТО. Похищенных мужчин помещали в трехметровую земляную яму и держали там без воды и еды. Над задержанными жестоко издевались, угрожали убийством и избивали, сообщает СБУ.

"Оккупанты проводили допросы и пытались угрозами и пытками выбить информацию о других патриотически настроенных жителях региона", – сказано в сообщении спецслужбы.

Украинская спецслужба утверждает, что двое участников вражеской ДРГ – военнослужащие 16-й отдельной бригады специального назначения российского ГРУ, а еще двое – наемники ЧВК. Россиянам объявлено о подозрении по статье о нарушении законов и обычаев войны.

  • 5 октября правоохранители на освобожденной от оккупантов территории Харьковской области обнаружили в яме тела двух мужчин со следами пыток. 
  • О спецоперации по задержанию оккупантов СБУ сообщила 11 октября.
Оксана Житнюк
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