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В Харьковской области в яме нашли тела двух гражданских, убитых спецназом РФ – прокуратура

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 20:51
В Харьковской области в яме нашли тела двух гражданских, убитых спецназом РФ – прокуратура - Фото
Фото - Полиция Харьковской области

Правоохранители обнаружили на освобожденной от оккупантов территории Харьковской области тела двух мужчин со следами пыток. По предварительным данным, их убили российские спецназовцы, сообщают пресс-службы полиции и прокуратуры.

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Полиция сообщает, что тела двух мужчин возрастом примерно 30-35 лет найдены на базе отдыха в селе Новоплатоновка Боровской громады.

Погибшие были одеты в гражданскую одежду, их тела находились в песчаной яме глубиной четыре метра. Личности погибших устанавливаются.

В Харьковской области в яме нашли тела двух гражданских, убитых спецназом РФ – прокуратура

"Левая рука одного мужчины была соединена наручниками с правой рукой другого погибшего. Также при осмотре на черепе одного из трупов обнаружен перелом левого височного участка, у второго – огнестрельное ранение черепа", – сообщают в прокуратуре.

По предварительным данным, мужчин убил российский спецназ, который во время оккупации населенного пункта размещался на этой базе в составе 250-350 человек с периодической ротацией.

Открыто уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Прокуратура опубликовала фото 18+.

  • 23 сентября в Изюме завершилась эксгумация тел из массового захоронения, обнаруженного после освобождения города. Глава ОВА Синегубов сообщил, что в этом районе есть еще не менее трех таких захоронений.
  • В селе Пески-Радьковские Харьковской области полиция обнаружила пыточную, где российские оккупанты содержали местных жителей, ветеранов АТО и пленных из ВСУ.
  • Также очередную пыточную-тюрьму оккупантов нашли в Волчанске.

Читайте также: Несколько Буч. От чего ВСУ освободили жителей Изюма. Свидетельство

Оксана Житнюк
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война Харьков пытки харьковская область деоккупация спецназ Новоплатоновка
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