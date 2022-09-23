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23.09.2022, 18:28

В Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
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В Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВА
В Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВА
В Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВАВ Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВА

В Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, обнаруженного после освобождения города от российских оккупантов, однако в этом районе есть еще не менее трех таких захоронений. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Глава ОВА сообщил, что эксгумированы 436 тел, в большинстве случаев есть признаки насильственной смерти, а на 30 телах обнаружены следы пыток.

"Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма. Большинство тел – гражданские, 21 – военные", – сообщил Синегубов.

Он добавил, что такое массовое захоронение не единственное в Изюме. Найдено, по меньшей мере, еще три таких места в этом районе, есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковской области. Сейчас эти места осматриваются, проводится разминирование.

  • 15 сентября были опубликованы фото массового захоронения в лесу под Изюмом. Президент Зеленский также показал снимки оттуда и заявил, что это должен видеть весь мир.
  • Спикер Кремля Песков заявил, что обвинения в адрес россиян в совершении военных преступлений в Изюме "развиваются по тому же сценарию, что и в Буче", и это "вранье".
  • Подоляк в ответ на заявление Пескова сказал, что Офис президента не будет вступать в полемику с "этими персонажами", а дальнейшую дискуссию с представителями Кремля о трактовке событий в Буче, Изюме и других городах будут вести прокуроры в рамках международного трибунала.

Читайте также: Несколько Буч. От чего ВСУ освободили жителей Изюма. Свидетельство

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Теги: война, харьковская область, изюм, массовое захоронение, эксгумация
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