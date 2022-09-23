В Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, но есть еще три таких – ОВА

В Изюме завершается эксгумация тел из массового захоронения, обнаруженного после освобождения города от российских оккупантов, однако в этом районе есть еще не менее трех таких захоронений. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Глава ОВА сообщил, что эксгумированы 436 тел, в большинстве случаев есть признаки насильственной смерти, а на 30 телах обнаружены следы пыток.
"Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии. Все это доказательства ужасных пыток, которым оккупанты подвергали жителей Изюма. Большинство тел – гражданские, 21 – военные", – сообщил Синегубов.
Он добавил, что такое массовое захоронение не единственное в Изюме. Найдено, по меньшей мере, еще три таких места в этом районе, есть захоронения и в других освобожденных городах Харьковской области. Сейчас эти места осматриваются, проводится разминирование.
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