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20.05.2019, 23:03

Ожидал совсем другого: Гройсман объяснил, почему идет в отставку

Ожидал совсем другого: Гройсман объяснил, почему идет в отставку - Фото
Владимир Гройсман (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Премьер-министр полагал, что с Зеленским можно будет быстро принять важные решения

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Премьер-министр Владимир Гройсман передаст Верховной Раде заявление об отставке в среду. Об этом он заявил в эфире программы Свобода слова на ICTV и объяснил причины своего поступка.

Гройсман добавил, что воспринимал избрание Зеленского как уникальную возможность принять быстрые решения. В политической части, говорит он, надо быстро изменить выборную часть и открыть списки. Вторая задача - закрепить реформу децентрализации и принять пакет законов.

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"Я уверен, что под это можно найти большинство в украинском парламенте. Вместо этого сегодня президент, когда вышел на трибуну и приносил присягу, сказал, что надо распустить Верховную Раду. Это очень популярно. И призвал правительство подать в отставку. Я принял для себя решение, что подам в отставку", - отметил Гройсман.

По его словам, Зеленский хочет получить полноту власти в стране и взять на себя ответственность за вызовы: "Я рассматриваю сегодняшнюю ситуацию как ситуацию новых возможностей. Но по большому счету, решение было совсем другим".

Ранее сегодня сообщалось, что премьер-министр заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабмина в среду, 22 мая.

В своей инаугурационной речи президент Владимир Зеленский предложил Кабмину Гройсмана уйти в отставку.

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Теги: владимир гройсман, отставка, Владимир Зеленский
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