ОК Юг: За сутки уничтожили самолет и шесть вертолетов, РСЗО Град, три танка Т72 оккупантов

27 мая на южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили самолет и шесть вертолетов российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, по результатам проведенных украинскими военными контратак на южном направлении, противник понес такие потери:

- 63 россиянина;

- 18 единиц вражеской техники, среди которых три современных танка Т-72, пять единиц другой бронированной техники и две автомобильной;

- реактивная система залпового огня "Град";

- артустановка;

- один самолет и шесть вертолетов.

"Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной две вражеские ракеты типа "воздух – воздух" самоликвидировались", говорится в сообщении.

Как отмечается, эти ракеты были выпущены из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29.

В ОК Юг сообщили, что росскийские оккупанты подтянули в Херсонскую область эшелон с примерно 30 единицами 50-летних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильной техникой, боевыми бронированными машинами и РСЗО.

Читайте также: Минус 60 оккупантов и сбитый "Перуном" Ка-52: сегодняшние потери россиян на востоке

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.