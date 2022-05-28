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ОК Юг: За сутки уничтожили самолет и шесть вертолетов, РСЗО Град, три танка Т72 оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 01:49
ОК Юг: За сутки уничтожили самолет и шесть вертолетов, РСЗО Град, три танка Т72 оккупантов - Фото
Су-25 (Фото: EPA)

27 мая на южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили самолет и шесть вертолетов российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.

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Как отмечается, по результатам проведенных украинскими военными контратак на южном направлении, противник понес такие потери:

- 63 россиянина;

 - 18 единиц вражеской техники, среди которых три современных танка Т-72, пять единиц другой бронированной техники и две автомобильной;

- реактивная система залпового огня "Град";

- артустановка;

- один самолет и шесть вертолетов.

"Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной две вражеские ракеты типа "воздух – воздух" самоликвидировались", говорится в сообщении.

Как отмечается, эти ракеты были выпущены из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29. 

В ОК Юг сообщили, что росскийские оккупанты подтянули в Херсонскую область эшелон с примерно 30 единицами 50-летних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильной техникой, боевыми бронированными машинами и РСЗО.

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Наталия Медведева
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