ОК Юг: За сутки уничтожили самолет и шесть вертолетов, РСЗО Град, три танка Т72 оккупантов
27 мая на южном направлении Вооруженные Силы Украины уничтожили самолет и шесть вертолетов российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование Юг.
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Как отмечается, по результатам проведенных украинскими военными контратак на южном направлении, противник понес такие потери:
- 63 россиянина;
- 18 единиц вражеской техники, среди которых три современных танка Т-72, пять единиц другой бронированной техники и две автомобильной;
- реактивная система залпового огня "Град";
- артустановка;
- один самолет и шесть вертолетов.
"Во время авиационной активности в небе над Николаевщиной и Херсонщиной две вражеские ракеты типа "воздух – воздух" самоликвидировались", говорится в сообщении.
Как отмечается, эти ракеты были выпущены из того же самолета Су-35, который был сбит нашим истребителем Миг-29.
В ОК Юг сообщили, что росскийские оккупанты подтянули в Херсонскую область эшелон с примерно 30 единицами 50-летних расконсервированных танков Т-62, а также автомобильной техникой, боевыми бронированными машинами и РСЗО.
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