Оккупант готовит провокации и наступление. Сводка Генштаба ВСУ по итогам 25 дня войны

Вчера, 20 марта, российские оккупационные войска продолжили наносить ракетно-бомбовые удары по территории Украины, активно применять средства воздушного нападения, атакуя мирное население. Об этом сообщает Генштаб ВСУ по итогам 25 дня войны.



Враг не смог осуществить планы по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружению Киева и установлению контроля над левобережной частью Украины.



"Частично врагу удалось добиться цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей", – сказано в сообщении.



Ситуация по направлениям:



На Волынском направлении высокая вероятность провокаций спецслужб России с целью втянуть Беларусь в войну с Украиной.



На Полесском направлении наступления не было. Противник укрепляется и готовится к наступлению на Киев. На отдельных направлениях ВСУ блокировали оккупантов.



На Северском направлении захватчики продолжают перегруппировку, не могут организовать логистику для обеспечения подразделений.



На Слобожанском направлении наступления не было, но оккупанты скрыто к нему готовятся.



На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили семь атак врага, уничтожены 12 танков, девять БМП, три автомобиля, около 170 оккупантов. Подразделения ПВО сбили один вражеский Су-34 и один вертолет захватчиков. Противник продолжает наносить авиационные удары по мирному населению Мариуполя, а также по металлургическому комбинату Азовсталь.



На Таврическом направлении оккупанты препятствуют проукраинским митингам на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, пытаются установить в населенных пунктах свою власть.

Яна Катасонова

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