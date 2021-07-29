Оккупант координировал незаконный призыв крымчан в армию РФ, ему сообщили о подозрении

Более 30 000 крымчан незаконно призваны в армию страны-оккупанта, ответственному за координацию этого процесса сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Следствие установило, что подозреваемый, гражданин России, в апреле 2017 года был назначен оккупационными властями на должность "военного комиссара Республики Крым".

В этом статусе подозреваемый организовывал проведение незаконных принудительных призывных кампаний крымчан в ряды вооруженных сил государства-оккупанта.

Ему сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны – санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

По словам замглавы прокуратуры Крыма Наримана Сулейманова, незаконный призыв в армию РФ вынуждает многих крымчан уезжать с полуострова – это одно из средств, с помощью которых оккупанты изменяют демографический состав населения Крыма.

Он отметил, что на сегодня о подозрении в нарушении законов и обычаев войны сообщили уже восьмерым оккупантам разных районов оккупированного Крыма, которые организуют незаконные призывные кампании.

"В результате таких "мероприятий" более 30 000 крымчан было призвано на службу в армию государства-оккупанта", – подытожил Сулейманов.

В прокуратуре отметили, что указанные действия нарушают запрет стране-оккупанту принуждать гражданское население служить в ее вооруженных силах, предусмотренный статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

10 июля министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что после деоккупации Крыма оттуда могут выдворить более 500 000 российских граждан, которые оказались там незаконно.

Читайте также: ПА ОБСЕ приняла украинскую резолюцию по Крыму и Донбассу: делегация РФ покинула заседание

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.