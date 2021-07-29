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Оккупант координировал незаконный призыв крымчан в армию РФ, ему сообщили о подозрении

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 21:23
Оккупант координировал незаконный призыв крымчан в армию РФ, ему сообщили о подозрении - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Более 30 000 крымчан незаконно призваны в армию страны-оккупанта, ответственному за координацию этого процесса сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

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Следствие установило, что подозреваемый, гражданин России, в апреле 2017 года был назначен оккупационными властями на должность "военного комиссара Республики Крым". 

В этом статусе подозреваемый организовывал проведение незаконных принудительных призывных кампаний крымчан в ряды вооруженных сил государства-оккупанта.

Ему сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны – санкция этой статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

По словам  замглавы прокуратуры Крыма Наримана Сулейманова, незаконный призыв в армию РФ вынуждает многих крымчан уезжать с полуострова – это одно из средств, с помощью которых оккупанты изменяют демографический состав населения Крыма.

Он отметил, что на сегодня о подозрении в нарушении законов и обычаев войны сообщили уже восьмерым оккупантам разных районов оккупированного Крыма, которые организуют незаконные призывные кампании.

"В результате таких "мероприятий" более 30 000 крымчан было призвано на службу в армию государства-оккупанта", – подытожил Сулейманов.

В прокуратуре отметили, что указанные действия нарушают запрет стране-оккупанту принуждать гражданское население служить в ее вооруженных силах, предусмотренный статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

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Наталия Медведева
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Крым призыв
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