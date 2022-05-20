Оккупантам под Изюмом может стать очень грустно, дело в движении к Купянску – Арестович

На Изюмском направлении у российских оккупантов могут возникнуть серьезные неприятности из-за того, что Вооруженные Силы Украины начали движение в сторону Купянска. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину по итогам 19 мая.

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Как сказал Арестович, основываясь на открытых данных, в том числе на анализе карты Института войны (ISW), на Изюмском направлении в сторону Купянска есть движение украинской армии и это представляет угрозу для российских оккупантов.

"Купянск – их основная узловая станция, передовые пункты управления, тыловая база российской группировки, наступающей от Изюма. Там железная дорога, система автомобильных дорог – важная история", – пояснил советник главы ОП.

По его словам, любое движение туда ВСУ подвешивает Изюмскую группировку "на очень тонкой ниточке", и это понимает – как российское, так и украинское командование.

"Украинское командование, судя по этой карте, наверное, не знаю точно, может быть даже и двигается туда", – сказал Арестович.

Он отметил, что открытым остается вопрос качества и успеха этого движения.

"Но сам факт, что там несколько дней назад имело место быть выдающееся военное достижение – украинские войска форсировали там речку, водную преграду, которую, я лично думал, что форсировать быстро не удастся. Потому что, я в принципе ожидал, что наши могут застрять там. Потому что могла повториться зеркальная ситуация с попыткой Северский Донец преодолеть в районе Белогоровки. Однако наши войска неизвестным путем сумели это сделать и сумели переправиться на тот берег. Это движение стало опасным", – рассказал Арестович.

Он добавил, что российские войска перебросили туда усиление – около танкового батальона, но пока они успеха не достигают.

"Это опасное движение. Если оно будет реально развиваться, то может стать войскам под Изюмом очень грустно", – прогнозирует советник главы ОП, отметив, что у россиян есть резервы, чтобы противостоять ВСУ, но это будет для них очень непросто.

Он объяснил, каким образом сложилась такая ситуация.

"Могу сказать, на чем они попали. Когда это движение обозначилось, подстегиваемые старшим начальником российские командиры на местности сначала боялись поверить, потом боялись проверить, потом боялись доложить. И за это время как раз мы и проскакали там на мягких лапах", – рассказал Арестович.

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Наталия Медведева

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