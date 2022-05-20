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Арестович о Северодонецке: У России откровенно не хватает сил на бои в городской застройке

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2022, 00:09
Арестович о Северодонецке: У России откровенно не хватает сил на бои в городской застройке - Фото
Алексей Арестович (скриншот видео 4 канала/YouTube).jpg

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что у РФ не хватает сил на бои в городской застройке, потому войска РФ так хотят окружить ВСУ в Северодонецке. Об этом он сказал в эфире канала Фейгин Live.

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По словам Арестовича, в районе Северодонецка сейчас "плохо обеим сторонам".

Он подчеркнул, что взятие городов влечет за собой колоссальные потери для атакующей стороны, и у россиян сейчас нет таких больших сил, а после захвата Попасной в каждой российской БТГр, которая штурмовала город, осталось по 20% личного состава "в лучшем случае".

"Российское руководство, российские вооруженные силы стоят перед перспективой влезть в очень опасную авантюру – бои в городской застройке, на которые откровенно не хватает сил, на успешные бои", – сказал Арестович.

Советник главы ОП считает, что именно поэтому оккупанты так хотят окружить украинские силы – надеются, что ВСУ сами отойдут из-за опасности окружения, или же на то, что часть сил, которые Украина могла бы перебросить в Северодонецк, направят на то, чтобы купировать окружение.

"Ну, посмотрим. Там идет игра – опасная, тяжелая и сложная для обеих сторон", – добавил Арестович.

  • По данным Генштаба, сегодня в районе Северодонецка россияне вели штурмовые действия, понесли потери и отошли на ранее занятые позиции. Продолжаются бои в районе Тошковки.

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Оксана Житнюк
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луганская область северодонецк окружение Алексей Арестович
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