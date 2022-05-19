Россияне обстреливают жилые кварталы Северодонецка: погибли 12 человек, больше 40 ранены

Сегодня, с самого утра, российские оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения жилые кварталы Северодонецка Луганской области. Погибли 12 мирных жителей, более 40 человек получили ранения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Обстрелы продолжаются и сейчас, отметил он.

В основном, по словам Гайдая, россияне прицельно бьют по жилым домам.

Данные по жертвам и пострадавшим уточняются, так как обследовать территорию под обстрелами невозможно.

На этот момент в городе убиты 12 жителей, более 40 получили ранения, им оказывают медицинскую помощь, сообщил глава ОВА.

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Вадим Ребрина

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