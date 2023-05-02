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Оккупантку "развели" на 20 млн рублей: угрожали, что ее средства переводят "националистам"

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2023, 12:02
Оккупантку
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Военнослужащую армии РФ "развели" на 20 млн рублей (около $250 000). Мошенники убедили ее в том, что ее накопления переводят к "националистам из Украины", пишет ресурс из страны-оккупанта Baza.

Сначала до женщины дозвонился "следователь из отдела борьбы с экономическими преступлениями". Он убедил ее, что на ее имя взяли кредит, затем переключил на "финансового специалиста".

После него женщину переключили на "сотрудника Федеральной службы безопасности". Он напугал ее еще сильнее: "Рассказал, что ее сбережения могут отправить националистам в Украину", пишет росСМИ.

В конце концов представительница армии оккупантов поговорила с "сотрудником Центробанка", который объяснил женщине, что ей необходимо снять все деньги, взять еще несколько кредитов в банках и перечислить средства на "безопасные счета".

Отмечается, что россиянка "пришла в себя" только через два дня. Она рассказала российской полиции, что никогда не слышала о телефонных мошенниках, поэтому сразу поверила звонившим ей.

  • В марте 2023 года украинские хакеры помешали российскому блогеру купить снаряжение для оккупантов: заказали с его карты секс-игрушки на $25 000.

Читайте также: Пожелал рака. Украинский пранкер присоединился к закрытому совещанию России и Ирана.

Артем Джеріпа
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