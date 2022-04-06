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Оккупантов больше, но мы знаем, за что боремся – новое видеообращение Зеленского

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 00:03
Оккупантов больше, но мы знаем, за что боремся – новое видеообращение Зеленского - Фото
Скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение по итогам 41-го дня войны Российской Федерации против Украины. 

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"Мы отдаем себе отчет, что оккупанты превосходят по численности. Что у них больше техники. Но у нас нет никакого другого выбора – решается судьба нашего народа. Мы знаем, за что сражаемся. И делаем все для победы", – сказал президент. 

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский война
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