Оккупантов больше, но мы знаем, за что боремся – новое видеообращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение по итогам 41-го дня войны Российской Федерации против Украины.

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"Мы отдаем себе отчет, что оккупанты превосходят по численности. Что у них больше техники. Но у нас нет никакого другого выбора – решается судьба нашего народа. Мы знаем, за что сражаемся. И делаем все для победы", – сказал президент.

Вадим Ребрина

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