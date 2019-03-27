Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.03.2019, 22:08

Оккупанты арестовали пятерых крымских татар - Денисова

Оккупанты арестовали пятерых крымских татар - Денисова - Фото
Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ожидается, что подконтрольные россиянам "судьи" рассмотрят сегодня 12 ходатайств

Реклама
Реклама

В подконтрольном России Киевском районном суде оккупированного Симферополя проходят судебные заседания по избранию меры пресечения задержанным сегодня крымским татарам, пятерых из них уже арестовали. Об этом сообщает в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По данным Денисовой, до 15 мая 2019 года заключили под стражу Тофика Абдулгазиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Сейтвели Сейтнабдиева и Фархада Базарова.

Реклама

Омбудсмен пишет, что, по предварительным данным, сегодня будет рассмотрено 12 ходатайств.

Читайте также: Украина обратилась в ЕС с требованием из-за облавы ФСБ в Крыму

Сегодня, 27 марта, в нескольких поселках в районе Симферополя оккупанты проводят около 25 одновременных обысков в домах украинцев, в частности активистов правозащитной группы "Крымская солидарность" - блогеров, стримеров, правозащитников или просто неравнодушных людей.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, крымские татары, арест, репрессии
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 