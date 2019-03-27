Оккупанты арестовали пятерых крымских татар - Денисова

Людмила Денисова (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В подконтрольном России Киевском районном суде оккупированного Симферополя проходят судебные заседания по избранию меры пресечения задержанным сегодня крымским татарам, пятерых из них уже арестовали. Об этом сообщает в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По данным Денисовой, до 15 мая 2019 года заключили под стражу Тофика Абдулгазиева, Рустема Сейтхалилова, Акима Бекирова, Сейтвели Сейтнабдиева и Фархада Базарова.

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Омбудсмен пишет, что, по предварительным данным, сегодня будет рассмотрено 12 ходатайств.

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Сегодня, 27 марта, в нескольких поселках в районе Симферополя оккупанты проводят около 25 одновременных обысков в домах украинцев, в частности активистов правозащитной группы "Крымская солидарность" - блогеров, стримеров, правозащитников или просто неравнодушных людей.