Оккупанты добились "частичных успехов" под Бахмутом, но роют окопы в Крыму – Генштаб

Российские оккупанты "имеют частичный успех" при штурме Бахмута, однако украинские защитники продолжают удерживать город и отражают многочисленные атаки. Об этом сообщил в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генштаб сообщает, что на Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут и добился здесь "частичного успеха". Украинские Силы обороны продолжают удерживать город и отражают многочисленные атаки противника.

Сохраняется высокая угроза нанесения Россией ракетных ударов по всей территории Украины.

Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступлений на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В центре боевых действий остаются населенные пункты Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка. Подразделения Сил обороны отразили на этих направлениях 48 атак противника.

В Армянском и Джанкойском районах (северная часть временно оккупированного Крыма) противник продолжает строительство фортификационных сооружений и окопов, к которому привлекают гражданское население.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Подразделения Воздушных сил ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Су-24М.

Украинские ракетчики и артиллеристы в течение суток поразили два района сосредоточения живой силы, вооружений и военной техники противника, один склад боеприпасов и два склада горюче-смазочных материалов.

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Сергій Бережний

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