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Оккупанты должны отпустить украинских рыбаков через 9 дней - ГПСУ

Оккупанты должны отпустить украинских рыбаков через 9 дней - ГПСУ - Фото
Фото: depositphotos.com
17.02.2020, 19:26

Глава Госпогранслужбы сообщил, что украинская стороны установила нарушения в базировании судна, на котором были задержаны украинцы

После отбывания админареста в оккупированном Крыму украинские рыбаки, которые были захвачены пограничниками ФСБ РФ, должны быть возвращены на территорию, подконтрольную украинской власти. Об этом заявил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

По его словам, сейчас нет никаких оснований утверждать, что украинцы занимались незаконной рыбной ловлей.

Дейнеко рассказал, что задержанные находятся в следственном изоляторе в Керчи.

"Вчера так называемый суд Российской Федерации привлек их к административной ответственности в виде ареста на 10 суток. После этого они в установленном порядке должны быть возвращены на территорию Украины", - сказал Дейнеко.

По его информации, украинское судно было задержано россиянами на расстоянии 30 миль от берега. Дейнеко напомнил, что акватория Азовского моря, в соответствии с соглашением между Украиной и РФ, определена как акватория, в которой осуществляется совместное использование водных ресурсов, поэтому российские пограничники имели право остановить судно, осмотреть, проверить документы.

Дейнеко сообщил, что украинская стороны установила нарушения в базировании судна, на котором были задержаны украинцы.

Глава ГПСУ сказал, что владелец судна нарушил постановление Кабмина, определяющее, каким образом и с чьего разрешения осуществляется выход в море плавательного средства, и будет оштрафован.

15 февраля сотрудники пограничного управления ФСБ РФ задержали в Азовском море украинское судно. Украинская прокуратура открыла уголовное производство по факту захвата.

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Крым фсб судно рыбак
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