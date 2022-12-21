UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты готовят депортации из Васильевки. Это под Запорожьем – карта

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 07:28
Оккупанты готовят депортации из Васильевки. Это под Запорожьем – карта - Фото
Российские оккупанты (Фото: КрымSOS)

Российские оккупанты готовят депортации, которые называют "эвакуациями", в Васильевке Запорожской области, говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Готовиться к депортациям жителей Васильевки и ближайших населенных пунктов оккупанты начали с 12 декабря.

Васильевка находится на левом берегу Днепра неподалеку от Запорожья. Практика депортация для армии РФ не нова – например, она их делала перед бегством из Херсона.

Оккупанты готовят депортации из Васильевки. Это под Запорожьем – карта

А 19 декабря под украинский удар попало скопление сил и техники оккупантов в районе другой Васильевки – в Херсонской области. Уничтожены восемь единиц техники, потери личного состава россиян уточняются.

СПРАВКА. В Херсонской области есть три Васильевки: две – в Каховском районе, одна – в Геническом. В какой именно накрыли оккупантов, Генштаб не уточняет.  

Также за прошедшие сутки украинские военные отбили атаки в районах Масютовки Харьковской области. Подкуйчанска, Дибровы и Белогоровки – Луганской. Веселого, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Водяного, Песков, Невельского, Марьинки, Новомихайловки и Пречистовки – Донецкой области.

Авиация ВСУ за сутки нанесла удары по 10 районам скопления сил и техники, а также еще 12 по позициям ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили склад боеприпасов, три пункта управления, 10 районов скопления живой силы.

Читайте также: Угроза растет. Какие силы Россия разместила в Беларуси – и на что они способны

Марко Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ война эвакуация Запорожье армия рф генштаб Васильевка депортации
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 