Оккупанты готовят депортации из Васильевки. Это под Запорожьем – карта

Российские оккупанты готовят депортации, которые называют "эвакуациями", в Васильевке Запорожской области, говорится в сводке Генштаба Вооруженных Сил.

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Готовиться к депортациям жителей Васильевки и ближайших населенных пунктов оккупанты начали с 12 декабря.

Васильевка находится на левом берегу Днепра неподалеку от Запорожья. Практика депортация для армии РФ не нова – например, она их делала перед бегством из Херсона.

А 19 декабря под украинский удар попало скопление сил и техники оккупантов в районе другой Васильевки – в Херсонской области. Уничтожены восемь единиц техники, потери личного состава россиян уточняются.

СПРАВКА. В Херсонской области есть три Васильевки: две – в Каховском районе, одна – в Геническом. В какой именно накрыли оккупантов, Генштаб не уточняет.

Также за прошедшие сутки украинские военные отбили атаки в районах Масютовки Харьковской области. Подкуйчанска, Дибровы и Белогоровки – Луганской. Веселого, Яковлевки, Бахмутского, Бахмута, Водяного, Песков, Невельского, Марьинки, Новомихайловки и Пречистовки – Донецкой области.

Авиация ВСУ за сутки нанесла удары по 10 районам скопления сил и техники, а также еще 12 по позициям ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили склад боеприпасов, три пункта управления, 10 районов скопления живой силы.

Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ сейчас готовят наступательную операцию на одном направлении, она на подходе.

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Марко Сировой

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