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Генштаб: Россияне собрались красть солнечные батареи и продолжают "эвакуацию" под Херсоном

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 18:42
Генштаб: Россияне собрались красть солнечные батареи и продолжают
Российские оккупанты в Херсонской области (фото: EPA)

В Херсонской области оккупанты готовятся украсть солнечные батареи, а также продолжается принудительная эвакуация местных жителей. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

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В Генштабе подчеркнули, что как особенность отмечена "эвакуация" гражданского населения из населенных пунктов левобережной части Херсонской области.

По имеющейся информации, с 31 октября из населенного пункта Горностаевка начат вывоз коллаборантов с семьями, медперсонала и оборудования из центральной районной больницы.

Жителям Новой Збурьевки, по данным Генштаба, оккупанты дали три дня для самостоятельного выезда вглубь оккупированной территории или на территорию РФ. Людей предупредили, что с 5 ноября "эвакуация" будет принудительной.

Также Генштаб сообщил, что с 27 октября оккупанты начали "ревизию" объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии. Россияне угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной Украине территории и отказываются возвращаться на временно оккупированную территорию.

  • Вчера гауляйтер Херсонской области Владимира Сальдо заявил, что с 6 ноября российские войска будут проводить "принудительную эвакуацию" жителей. 
  • Сегодня утром Генштаб сообщал, что в Херсонской области людей вывозят автобусами и запрещают пользоваться частным транспортом.

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Оксана Житнюк
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