Генштаб: Россияне собрались красть солнечные батареи и продолжают "эвакуацию" под Херсоном

В Херсонской области оккупанты готовятся украсть солнечные батареи, а также продолжается принудительная эвакуация местных жителей. Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Генштабе подчеркнули, что как особенность отмечена "эвакуация" гражданского населения из населенных пунктов левобережной части Херсонской области.

По имеющейся информации, с 31 октября из населенного пункта Горностаевка начат вывоз коллаборантов с семьями, медперсонала и оборудования из центральной районной больницы.

Жителям Новой Збурьевки, по данным Генштаба, оккупанты дали три дня для самостоятельного выезда вглубь оккупированной территории или на территорию РФ. Людей предупредили, что с 5 ноября "эвакуация" будет принудительной.

Также Генштаб сообщил, что с 27 октября оккупанты начали "ревизию" объектов промышленной солнечной генерации электроэнергии. Россияне угрожают конфисковать и вывезти оборудование предприятий, владельцы которых находятся на подконтрольной Украине территории и отказываются возвращаться на временно оккупированную территорию.

Вчера гауляйтер Херсонской области Владимира Сальдо заявил, что с 6 ноября российские войска будут проводить "принудительную эвакуацию" жителей.

Сегодня утром Генштаб сообщал, что в Херсонской области людей вывозят автобусами и запрещают пользоваться частным транспортом.

Читайте также: Переправы и оборона. Генерал Забродский объяснил, почему для РФ "логично" покинуть Херсон

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.