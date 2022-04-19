Оккупанты готовят на временно занятых территориях ряд псевдореферендумов – разведка

Российские военные на временно занятых территориях Украины готовят ряд псевдореферендумов для "легализации" оккупационных администраций. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно сообщению, на оккупированной территории Херсонской области печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты для проведения голосования на "референдуме" по созданию так называемой ХНР и признанию оккупационных властей. Для этого привлечены мощности типографии в городе Новая Каховка (ул. Горького, 5а).

Как передает разведка, местные жители убеждены – реального голосования не будет, кроме показательных участков, организованных в качестве "картинки" для российских СМИ. "Голосование" оформят с помощью паспортных данных, собранных при раздаче "гуманитарной помощи".

В Снигиревке Николаевской области готовится "референдум" по избранию мэра и административного присоединения к оккупированному Крыму. Мероприятие организуют пророссийски настроенные глава местного совета Татьяна Мезина и бывший глава Александр Ларченко.

В оккупированной Снегуровке Запорожской области начата перепись лиц пенсионного возраста. Россияне планируют до 1 сентября установить российскую администрацию, открыть отделение "почты России", запустит мобильную связь и интернет-услуги от российских провайдеров, ввести в обращение российские рубли. Есть информация о начале оформления российских паспортов, в том числе – заграничных, сообщает ГУР.

Читайте также: Российские оккупанты на востоке Запорожской области сняли ролик о "голосовании за ДНР" видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.