Оккупанты говорят, что перебрасывают в Курскую область дополнительные войска

Оккупанты перебрасывают в Курскую область дополнительные войска якобы для защиты границы с Украиной. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт, сообщают местные пропагандистские СМИ.

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Он также заявил, что в Курской области уже сформирован "солидный" контингент сил и средств Минобороны, Росгвардии, пограничников и других силовых органов.

В декабре Генштаб ВСУ сообщал, что в Курске и области распространяются слухи о возможном вторжении ВСУ, в связи с чем идет фортификационное обустройство оборонных позиций в приграничных с Украиной районах.

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Вадим Ребрина

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