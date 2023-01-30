Оккупанты говорят, что перебрасывают в Курскую область дополнительные войска
30.01.2023, 17:47
Российские оккупанты (Фото: КрымSOS)
Оккупанты перебрасывают в Курскую область дополнительные войска якобы для защиты границы с Украиной. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт, сообщают местные пропагандистские СМИ.
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Он также заявил, что в Курской области уже сформирован "солидный" контингент сил и средств Минобороны, Росгвардии, пограничников и других силовых органов.
- В декабре Генштаб ВСУ сообщал, что в Курске и области распространяются слухи о возможном вторжении ВСУ, в связи с чем идет фортификационное обустройство оборонных позиций в приграничных с Украиной районах.
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