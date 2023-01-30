Пограничная служба оценила число войск РФ в Беларуси в 9000 человек. Раньше было больше

Государственная пограничная служба считает, что на территории Беларуси сейчас находится около 9000 российских военных. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" в понедельник сказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

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"Рядом с границей мы не отмечаем ни перемещения техники, ни личного состава. Преимущественно они находятся на военных полигонах. На территории Беларуси может находиться около 9000 российских военных, ранее мы отмечали немного большее их количество", – рассказал он.

Представитель ГНСУ пояснил, что Россия использует Беларусь для военных учений, поэтому те подразделения, которые уже прошли курс тренировок, уже перевели обратно в РФ и, возможно, отправили на восток Украины.

Ранее в январе представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сказал, что Путину выгодно нагнетать ситуацию с Беларусью, но украинские военные пока не видят угрозы полномасштабной наземной операции с севера.

Министр обороны Алексей Резников считает, что новое масштабное наступление Россия попытается провести с временно оккупированных территорий Украины на юге и востоке, а не из Беларуси.

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Андрій Водяний

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