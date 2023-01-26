В Беларуси обучили 2 гвардейскую мотострелковую дивизию. Ее отправят в Украину — Британия

В Беларуси закончилось обучение российских оккупантов из 2 гвардейской мотострелковой дивизии, которую отправят на войну против Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что россияне, вероятно, завершили обучение 2 ГМСД на территории Беларуси, которая проходила его с осени 2022 года. Большая часть захватчиков переброшена в Россию, прежде чем наверняка будет повторно задействована в войне.

Отмечается, что дивизия входит в состав 1 гвардейской танковой армии, которая понесла большие потери на начальном этапе большой войны.

Британцы пишут, что соединение состоит в основном из мобилизованных россиян, которые эксплуатируют старую технику, снятую с хранения, а поэтому его боевая эффективность будет ограничена, несмотря на несколько недель тренировок.

Существует реальная вероятность того, что другие российские подразделения, которые ротируются в Беларуси, будут использованы для аналогичной подготовки и что Россия будет продолжать использовать эту модель для восстановления и подготовки подразделений для сохранения своих сил в Украине, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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