Новое наступление России будет не из Беларуси, а с юга и востока Украины – Резников

Министр обороны Алексей Резников считает, что новое масштабное наступление Россия попытается провести с временно оккупированных территорий Украины на юге и востоке, а не из Беларуси. Об этом он сказал в интервью BBC.

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Резников полагает, что Россия может попытаться собрать живую силу, боеприпасы и оружие для наступления из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке Украины.

Он не согласен с тем, что Россия может готовить еще одно вторжение из Беларуси, так как движение с севера "займет много времени, а ресурсов у них нет".

"Весна — лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно же, мы тоже должны быть готовы к старту", – сказал глава Минобороны.

Сегодня спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что США не видят признаков подготовки наступления из Беларуси.

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Вадим Ребрина

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