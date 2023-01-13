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Новое наступление России будет не из Беларуси, а с юга и востока Украины – Резников

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2023, 17:39
Новое наступление России будет не из Беларуси, а с юга и востока Украины – Резников - Фото
Алексей Резников (скриншот)

Министр обороны Алексей Резников считает, что новое масштабное наступление Россия попытается провести с временно оккупированных территорий Украины на юге и востоке, а не из Беларуси. Об этом он сказал в интервью BBC.

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Резников полагает, что Россия может попытаться собрать живую силу, боеприпасы и оружие для наступления из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке Украины.

Он не согласен с тем, что Россия может готовить еще одно вторжение из Беларуси, так как движение с севера "займет много времени, а ресурсов у них нет".

"Весна — лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно же, мы тоже должны быть готовы к старту", – сказал глава Минобороны.

  • Сегодня спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что США не видят признаков подготовки наступления из Беларуси. 

Читайте также: Британия: Переброска авиации РФ в Беларусь, скорее всего, не означает подготовку к атаке

Вадим Ребрина
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Алексей Резников война беларусь наступление
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