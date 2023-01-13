Новое наступление России будет не из Беларуси, а с юга и востока Украины – Резников
Министр обороны Алексей Резников считает, что новое масштабное наступление Россия попытается провести с временно оккупированных территорий Украины на юге и востоке, а не из Беларуси. Об этом он сказал в интервью BBC.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Резников полагает, что Россия может попытаться собрать живую силу, боеприпасы и оружие для наступления из районов, которые она уже оккупировала на юге и востоке Украины.
Он не согласен с тем, что Россия может готовить еще одно вторжение из Беларуси, так как движение с севера "займет много времени, а ресурсов у них нет".
"Весна — лучший период для обновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы к старту, и, конечно же, мы тоже должны быть готовы к старту", – сказал глава Минобороны.
- Сегодня спикер Пентагона Пэт Райдер заявил, что США не видят признаков подготовки наступления из Беларуси.
Читайте также: Британия: Переброска авиации РФ в Беларусь, скорее всего, не означает подготовку к атаке
Комментарии