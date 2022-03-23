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Оккупанты хотят оцепить отдельные группировки ВСУ для выдвижения ультиматумов – Генштаб

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23.03.2022, 19:19

Российские оккупанты рассматривают возможность оцепления отдельных группировок войск ВСУ для выдвижения очередных ультиматумов во время переговорного процесса. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 23 марта.

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Группировка сил обороны продолжает оборонительную операцию против российских захватчиков, нанося противнику значительные потери.

"Россия, сорвав все сроки наступательной операции, продолжает рассматривать возможность оцепления отдельных группировок войск ВСУ для выдвижения очередных ультиматумов во время переговорного процесса", – говорится в сообщении.

В то же время оккупанты в нарушение норм международного гуманитарного права не прекращают огнем артиллерии, ударами ракет и авиации целенаправленное уничтожение инфраструктуры городов. Хаотическое минирование местности и уничтожение сельскохозяйственной техники ставит под угрозу начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.

На Волыни, Полесье, Северском и Таврическом направлениях действия противника перемен не претерпели, сообщили в Генштабе.

На Слобожанском направлении, в городе Волчанск, оккупанты, демонстрируя "гуманитарную миссию" российской федерации, организовывали показательную раздачу "гумпомощи" местным жителям под личную подпись и при наличии паспорта гражданина Украины.

На временно занятых территориях Запорожской области противник из-за проблем с логистическим обеспечением пытается пополнить запасы топлива путем его изъятия у гражданского населения и аграриев.

Вадим Ребрина
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Генштаб ВСУ война сводка
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