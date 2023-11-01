Оккупанты из Ялты заявились с визитом в Турцию. У Кулебы запросили объяснение

Спикер министерства иностранных дел Олег Николенко заявил в Facebook, что ведомство обратилось в Турцию с просьбой объяснить обстоятельства визита российских оккупантов в крымской Ялте.

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Захватчики приняли участие в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей. Они также обсуждали возможность заключения соглашения по установлению побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю турецкого города Стамбул.

"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросило официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей российской оккупационной администрации", – отметил Николенко.

Представитель МИД напомнил, что Крым, согласно международному праву, – это часть территории Украины, временно оккупированная Россией, а резолюции Генеральной ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма, "в том числе путем контактов с оккупационными администрациями".

В министерстве ожидают, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на инцидент и не будут допускать такого в будущем.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении на саммите Крымской платформы в прошлом году подчеркнул, что завершение оккупации Россией Крыма является фактическим требованием международного права и важным элементом глобальной безопасности и стабильности.

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