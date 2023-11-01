UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты из Ялты заявились с визитом в Турцию. У Кулебы запросили объяснение

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 21:33
Оккупанты из Ялты заявились с визитом в Турцию. У Кулебы запросили объяснение - Фото
Фото: Ресурс пропагандистов РФ

Спикер министерства иностранных дел Олег Николенко заявил в Facebook, что ведомство обратилось в Турцию с просьбой объяснить обстоятельства визита российских оккупантов в крымской Ялте.

Захватчики приняли участие в заседании Международной организации объединенных городов и местных властей. Они также обсуждали возможность заключения соглашения по установлению побратимских отношений с муниципальным районом Бейликдюзю турецкого города Стамбул.

"Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросило официальные объяснения турецкой стороны о статусе визита представителей российской оккупационной администрации", – отметил Николенко.

Представитель МИД напомнил, что Крым, согласно международному праву, – это часть территории Украины, временно оккупированная Россией, а резолюции Генеральной ассамблеи ООН требуют от любых сторон воздерживаться от действий, которые могут подвергнуть сомнению статус Крыма, "в том числе путем контактов с оккупационными администрациями".

В министерстве ожидают, что власти Турции, которые поддерживают территориальную целостность Украины, должным образом отреагируют на инцидент и не будут допускать такого в будущем.

  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в выступлении на саммите Крымской платформы в прошлом году подчеркнул, что завершение оккупации Россией Крыма является фактическим требованием международного права и важным элементом глобальной безопасности и стабильности.

Читайте также: Эрдоган заявил, что "Путин тоже хочет окончания войны" и с ним возможна "солидарность"

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаТурцияялтаолег николенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 