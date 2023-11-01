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Окупанти з Ялти заявились з візитом до Туреччини. У Кулеби запросили пояснення

Этот материал также доступен на русском
01.11.2023, 21:33
Окупанти з Ялти заявились з візитом до Туреччини. У Кулеби запросили пояснення - Фото
Фото: Ресурс пропагандистів РФ

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив у Facebook, що відомство звернулося до Туреччини з проханням пояснити обставини візиту російських окупантів в кримській Ялті.

Загарбники взяли участь у засіданні Міжнародної організації об'єднаних міст і місцевих влад. Вони також обговорювали можливість укладення угоди про встановлення побратимських відносин з муніципальним районом Бейлікдюзю турецького міста Стамбул.

"Сприймаємо цю ситуацію із надзвичайною серйозністю. МЗС України вже запросило офіційні пояснення турецької сторони щодо статусу візиту представників російської окупаційної адміністрації", – зазначив Ніколенко.

Представник МЗС нагадав, що Крим, згідно з міжнародним правом, – це частина території України, тимчасово окупована Росією, а резолюції Генеральної асамблеї ООН вимагають від будь-яких сторін утримуватися від дій, які можуть поставити під сумнів статус Криму, "зокрема шляхом контактів з окупаційними адміністраціями".

У міністерстві очікують, що влада Туреччини, яка підтримує територіальну цілісність України, в належний спосіб відреагує на інцидент і не допускатиме такого в майбутньому.

  • Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган у виступі на саміті Кримської платформи минулого року наголосив, що завершення окупації Росією Криму є фактичною вимогою міжнародного права і важливим елементом глобальної безпеки та стабільності.

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Мілана Головань
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туреччинавійнаЯлтаолег ніколенко

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