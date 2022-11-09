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Оккупанты минируют территорию возле Мариуполя

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09.11.2022, 11:33
Оккупанты минируют территорию возле Мариуполя - Фото
Оккупированный Мариуполь (Фото: EPA)

Российские оккупанты приступили к минированию грунтовых дорог и полей вблизи временно захваченного Мариуполя. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

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Согласно аэроснимкам, началось минирование грунтовых дорог и полей по линии Агробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское.

Оккупанты минируют территорию возле Мариуполя
  • 7 ноября сообщалось, что вокруг Мариуполя оккупанты начали строить линию обороны. Два минизавода по производству бетона, которые смонтировали в городе, производят противотанковые заграждения.

Читайте также: В Мариуполе новый гауляйтер. Иващенко остается только номинально – советник мэра



Вадим Ребрина
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минирования война мариуполь
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