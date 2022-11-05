В Мариуполе новый гауляйтер. Иващенко остается только номинально – советник мэра

Россияне назначили бывшего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова первым заместителем главы оккупационной администрации Мариуполя. По словам Петра Андрющенко, советника законного мэра города, Бердников де-факто будет новым гауляйтером вместо предателя из ОПЗЖ Константина Иващенко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Озвученная в глаза Иващенко причина – сплошной провал подготовки к зимнему периоду и слишком большие масштабы хищения средств", – заявил Андрющенко в Telegram.

Он ожидает, что с понедельника большинство коллаборантов из среднего звена начнут увольнять.

"Новый хозяин Мариуполя Бердников прибывает со своими людьми на почти все должности, и даже со своей персональной охраной. Пока за Иващенко сохранят функцию "говорящей" головы, но от всех процессов в городе, включая хищение металлолома, он отстранен уже. Приспешники Иващенко в еще большем шоке", – заявил он.

Бердников был мэром Иркутска в 2015-2020 годах, после чего был назначен первым заместителем главы правительства Якутии.

Издание Сибирь.Реалии указывает, что для Бердникова это значительное понижение в должности. По словам якутского председателя Арсена Николаева, это изменение должности произошло по просьбе московских властей.

В Мариуполе некоторые люди до сих пор живут в палатках и готовят еду на костре.

В марте мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в результате обстрела со стороны российских оккупантов в городе пострадало 90% жилищного фонда, 40% не подлежит восстановлению.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.