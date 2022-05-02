В Мариуполе депутат ОПЗЖ перешел на сторону оккупантов – советник мэра
02.05.2022, 15:28
Вадим Истратов ( Фото: Telegram Андрющенко)
В Мариуполе депутат от местной фракции ОПЗЖ Вадим Истратов перешел на сторону оккупантов и получил должность заместителя "мэра", назначенного оккупантами. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
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По словам Андрющенко, его объявили заместителем "мэра" блокадного Мариуполя, которого назначили оккупационные войска.
"Самостоятельно перешел к сотрудничеству с оккупантами, что для фракции ОПЗЖ скорее правило, чем исключение", – сообщил Андрющенко.
- 9 апреля СБУ сообщила о подозрении в госизмене "мэру"-коллаборанту Мариуполя Константину Иващенко. Его оккупанты назначили руководить городом 4 апреля.
- 14 апреля ВР приостановила деятельность фракции ОПЗЖ в соответствии с решением СНБО от 20 марта о запрете деятельности некоторых политических партий на период действия военного положения.
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