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В Мариуполе депутат ОПЗЖ перешел на сторону оккупантов – советник мэра

Цей матеріал також доступний українською
02.05.2022, 15:28
В Мариуполе депутат ОПЗЖ перешел на сторону оккупантов – советник мэра - Фото
Вадим Истратов ( Фото: Telegram Андрющенко)

В Мариуполе депутат от местной фракции ОПЗЖ Вадим Истратов перешел на сторону оккупантов и получил должность заместителя "мэра", назначенного оккупантами. Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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По словам Андрющенко, его объявили заместителем "мэра" блокадного Мариуполя, которого назначили оккупационные войска.

"Самостоятельно перешел к сотрудничеству с оккупантами, что для фракции ОПЗЖ скорее правило, чем исключение", – сообщил Андрющенко. 

  • 9 апреля СБУ сообщила о подозрении в госизмене "мэру"-коллаборанту Мариуполя Константину Иващенко. Его оккупанты назначили руководить городом 4 апреля. 
  • 14 апреля ВР приостановила деятельность фракции ОПЗЖ в соответствии с решением СНБО от 20 марта о запрете деятельности некоторых политических партий на период действия военного положения. 

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Наталия Фреик
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