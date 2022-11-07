Оккупанты начали строить линию обороны вокруг Мариуполя — советник мэра

Вокруг временно захваченного Мариуполя оккупанты начали строить линию обороны. Два мини-завода по производству бетона, которые смонтировали в городе, производят противотанковые заграждения. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, заводы производят противотанковые бетонные "пирамидки", которые частично везут в сторону Запорожья/Херсона, частично устанавливают в районе трассы между Мариуполем и пгт Никольское. Также значительно усиливают направление с севера в с. Старый Крым.

"Несмотря на все заявления "россия здесь навсегда", в реальности у россиян нет такого оптимизма. Поэтому, если до харьковского контрнаступления они выкапывали технику для фронта, то сегодня в тренде процесс значительного укрепления Мариуполя", – написал Андрющенко.

В Мариуполе некоторые люди до сих пор живут в палатках и готовят еду на костре.

В марте мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в результате обстрела со стороны российских оккупантов в городе пострадало 90% жилищного фонда, 40% не подлежит восстановлению.

11 ноября россияне назначили бывшего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова первым заместителем главы оккупационной администрации Мариуполя.

Вадим Ребрина

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