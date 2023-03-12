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Оккупанты мобилизуют жителей Донбасса, но не платят им без паспорта РФ – Луганская ОВА

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2023, 10:18
Оккупанты мобилизуют жителей Донбасса, но не платят им без паспорта РФ – Луганская ОВА - Фото
Мобилизованные в ОРДЛО (Иллюстративное фото: ТГ Людмилы Денисовой)

Российские власти продолжают меры по принудительной паспортизации населения оккупированной Луганской области. Об этом сообщает Луганская ОВА.

Как отмечается, военное руководство России в обязательном порядке требует от всех мобилизованных подписывать долговременные контракты на прохождение военной службы в армии РФ. Для этого необходимо обязательно иметь среди остальных документов копию паспорта гражданина России.

"В противном случае военнослужащим и членам их семей грозят отказом от всех установленных выплат и социальной защиты, предусмотренной для военнослужащих России", – говорится в сообщении.

Читайте также: Россияне пытаются имитировать наращивание сил под Запорожьем – Центр сопротивления

Наталія Медведєва
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война луганская область мобилизация принудительная паспортизация
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