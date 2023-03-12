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Россияне пытаются имитировать наращивание сил под Запорожьем – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2023, 07:31
Россияне пытаются имитировать наращивание сил под Запорожьем – Центр сопротивления - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские захватчики пытаются имитировать наращивание сил на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщает Центр национального сопротивления со ссылкой на информацию, полученную от ячеек сети движения сопротивления на территории области.

Как отмечается, командование российских войск продолжает принимать меры по созданию впечатления о существенном наращивании своих сил и средств на южном направлении.

Подчеркивается, что для этого россияне привлекают военную технику и существенно нарастили активность в медиапространстве временно оккупированных территорий.

Сообщается, что вокруг Мелитополя наблюдается рассредоточение лагерей для подготовки мобилизованных россиян, с обустройством материально-учебной базы и привлечением военной техники.

В то же время российские пропагандисты массово пишут о скором контрнаступлении оккупантов на южном направлении.

Центр национального сопротивления призывает жителей Запорожской области не поддаваться манипуляциям врага и продолжать информировать силы обороны Украины о передвижении и размещении военной техники и личного состава россиян.

Читайте также: В Мариуполе со вчера происходит "бавовна". Горсовет говорит об успешных ударах по армии РФ

Наталія Медведєва
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война запорожская область
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