UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты начинают понимать контуры будущего "переговорного процесса" – Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 22:46
Оккупанты начинают понимать контуры будущего
Михаил Подоляк (фото – скриншот из видео)

Ключевые фигуры оккупационных российских администраций в южных областях Украины экстренно эвакуировали свои семьи в Россию и сами тоже готовятся к бегству, написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.  

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Подоляк считает, что "массовая продажа недвижимости и другого имущества" российскими функционерами говорит о том, что "оккупанты начинают понимать контуры будущего "переговорного процесса", и что самой важной для них задачей становится поиск адвокатов для защиты в будущих судебных процессах.

  • Сегодня в ГУР сообщили, что российские оккупанты срочно вывозят свои семьи из Крыма и временно оккупированных территорий юга Украины.  
  • Оперативное командование "Юг" считает, что у оккупантов на южном направлении упало морального-психологическое состояние из-за больших потерь в боях с ВСУ.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
оккупанты михаил подоляк наступление ВСУ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 