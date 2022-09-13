Оккупанты начинают понимать контуры будущего "переговорного процесса" – Подоляк

Ключевые фигуры оккупационных российских администраций в южных областях Украины экстренно эвакуировали свои семьи в Россию и сами тоже готовятся к бегству, написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Подоляк считает, что "массовая продажа недвижимости и другого имущества" российскими функционерами говорит о том, что "оккупанты начинают понимать контуры будущего "переговорного процесса", и что самой важной для них задачей становится поиск адвокатов для защиты в будущих судебных процессах.

Сегодня в ГУР сообщили, что российские оккупанты срочно вывозят свои семьи из Крыма и временно оккупированных территорий юга Украины.

Оперативное командование "Юг" считает, что у оккупантов на южном направлении упало морального-психологическое состояние из-за больших потерь в боях с ВСУ.

Сергій Бережний

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