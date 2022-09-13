ОК "Юг": У россиян снизилось морально-психологическое состояние из-за больших потерь
У российских оккупантов на южном направлении снизился уровень морального-психологического состояния из-за больших потерь в боях с Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".
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Военные заявляют, что противник продолжает ведение боевых действий имеющимися силами и средствами, а также имеет ограничения в возможности маневров и подтягивания резервов.
Вдоль линии фронта россияне делают акцент на контрбатарейной борьбе, авиационных ударах и активной воздушной разведке. Отмечается, что из-за больших потерь в ходе боевых действия в подразделениях оккупантов значительно снизился уровень морально-психологического состояния.
Артиллеристы и ракетчики ВСУ отработали 110 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и боевой техники, подразделениям противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также переправам и логистическим центрам на оккупированной территории.
Противник потерял 15 бойцов, танк, бронетранспортер-82А, гаубицу 122-го калибра, миномет и беспилотник.
- Наступление ВСУ на Херсонскую область является "тщательно продуманной операцией" с эффективным использованием огневой мощи, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- Директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс заявил, что "не стал бы недооценивать возможности и мужество украинцев", комментируя контрнаступление Вооруженных Сил Украины.
- Некоторые подразделения россиян на правом берегу Днепра в Херсонской области ведут переговоры с украинскими воинами, чтобы сложить оружие.
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