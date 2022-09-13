UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ОК "Юг": У россиян снизилось морально-психологическое состояние из-за больших потерь

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2022, 17:01
ОК
Российские оккупанты (Фото: ГУР Минобороны)

У российских оккупантов на южном направлении снизился уровень морального-психологического состояния из-за больших потерь в боях с Вооруженными Силами Украины. Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что противник продолжает ведение боевых действий имеющимися силами и средствами, а также имеет ограничения в возможности маневров и подтягивания резервов. 

Вдоль линии фронта россияне делают акцент на контрбатарейной борьбе, авиационных ударах и активной воздушной разведке. Отмечается, что из-за больших потерь в ходе боевых действия в подразделениях оккупантов значительно снизился уровень морально-психологического состояния. 

Артиллеристы и ракетчики ВСУ отработали 110 огневых задач по районам сосредоточения живой силы и боевой техники, подразделениям противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также переправам и логистическим центрам на оккупированной территории. 

Противник потерял 15 бойцов, танк, бронетранспортер-82А, гаубицу 122-го калибра, миномет и беспилотник. 

Читайте также: Белый дом: Наступление Украины — это ошеломляющий успех, но впереди битва в районе Херсона 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война потери России ОК Юг контрнаступление ВСУ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 