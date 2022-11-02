Оккупанты наносят удары по Харькову, в Кривом роге "шахед" попал в объект инфраструктуры
Вечером, 2 ноября, российские оккупанты ударили по Харькову и Кривому рогу. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава военной администрации Кривого рога Александр Вилкул.
"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях", – написал Синегубов.
Сообщается, что по Харькову бьют из Белгородской области из ЗРК С-300.
"Попадание дроном-камикадзе в объект энергетической инфраструктуры. Разрушения значительны", – написал Вилкул.
По его словам, несколько районов города без света и воды.
"Потери уточняются. Начинаем восстановительные работы", – сообщил глава ОВА Кривого рога.
ДОПОЛНЕНО в 23:45. Мэр Харькова Игорь Труханов сообщил: "Три "прилета" по Киевскому району. Предварительно попадание по административному нежилому строению".
Информации о раненых или погибших на данный момент нет, написал Труханов.
- Вечером 2 ноября россияне атаковали пригород Запорожья. ВСУ сбили все "шахеды" в направлении города.
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