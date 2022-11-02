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Оккупанты наносят удары по Харькову, в Кривом роге "шахед" попал в объект инфраструктуры

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2022, 23:08
Оккупанты наносят удары по Харькову, в Кривом роге
Олег Синегубов (Скриншот видео)
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Вечером, 2 ноября, российские оккупанты ударили по Харькову и Кривому рогу. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и глава военной администрации Кривого рога Александр Вилкул.

"Оккупанты наносят удары по Харькову. Находитесь в укрытиях", – написал Синегубов.

Сообщается, что по Харькову бьют из Белгородской области из ЗРК С-300.

"Попадание дроном-камикадзе в объект энергетической инфраструктуры. Разрушения значительны", – написал Вилкул.

По его словам, несколько районов города без света и воды.

"Потери уточняются. Начинаем восстановительные работы", – сообщил глава ОВА Кривого рога.

ДОПОЛНЕНО в 23:45. Мэр Харькова Игорь Труханов сообщил: "Три "прилета" по Киевскому району. Предварительно попадание по административному нежилому строению".

Информации о раненых или погибших на данный момент нет, написал Труханов.

Наталія Медведєва
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