Россияне атаковали пригород Запорожья. ВСУ сбили все "шахеды" в направлении города

Вечером 2 ноября в Запорожье прозвучала серия взрывов, сообщает LIGA.net источник в областном центре. Местные власти информируют об атаке россиян на пригород и сбитых иранских дронах-камикадзе.

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С 20:42 в Запорожье объявлена воздушная тревога. Около 21:05 прозвучал первый взрыв, после чего было несколько повторных.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух сообщил, что россияне атаковали пригород Запорожья, и призвал оставаться в укрытиях.

Также о взрывах сообщают в местных пабликах в Днепропетровской области, официальных данных пока нет.

ДОПОЛНЕНО В 21:35. Секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев сообщил, что жители некоторых районов города слышали взрывы, но в областном центре прилетов не зафиксировано, была атака на пригород.

"Также работает наша противовоздушная оборона. Военные сообщают, что все летевшие в направлении Запорожья шахеды уничтожены", – написал Куртев.

В ночь на 27 октября российские оккупанты обстреляли окраины Запорожья из реактивной системы залпового огня "Смерч".

Днем 29 октября российские оккупанты ударили по критической инфраструктуре Запорожья.

Оксана Житнюк

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