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Оккупанты насильно возвращают на Донбасс женщин и детей, которых ранее вывезли – Денисова

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 05:02
Оккупанты насильно возвращают на Донбасс женщин и детей, которых ранее вывезли – Денисова - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

В Донецкую область, где идут активные боевые действия, российские оккупанты возвращают людей, которых ранее принудительно вывезли в Россию. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

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Он напомнила, что до начала широкомасштабного вторжения России в Украину, под предлогом якобы обострения ситуации безопасности, начиная с 18 февраля 2022 года оккупанты ​​принудительно эвакуировали местное население с временно оккупированных территорий Донецкой области в Россию – прежде всего женщин, детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

По информации Денисовой, теперь оккупационные власти получили указания от российских кураторов о возвращении людей в населенные пункты по месту регистрации или проживания на временно оккупированной территории Донецкой области.

"Принудительное возвращение гражданского населения на территории, где проходят военные действия, является прямым нарушением статьи 2 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и может привести к умышленному лишению жизни граждан Украины", – подчеркнула омбудсмен.

  • 18 февраля террористы на Донбассе заявили о якобы готовящемся "наступлении" ВСУ на захваченные Россией территории и решили устроить "эвакуацию" гражданских в Ростов-на-Дону.
Наталия Медведева
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Людмила Денисова война Донбасс эвакуация
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