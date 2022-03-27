UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Оккупанты насильно вывезли в РФ примерно 40 000 украинцев – Верещук

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 05:18
Оккупанты насильно вывезли в РФ примерно 40 000 украинцев – Верещук - Фото
Ирина Верещук (Скриншот видео Офиса президента)

Российские оккупанты похитили примерно 40 000 украинских граждан. Об это сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает пресс-служба Кабмина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Оккупант цинично тысячами похищает людей из зон боевых действий или временно оккупированных территорий, вывозит в неизвестном направлении – по квази-гуманитарным коридорам, которые сам создает без согласования с Украиной, – заявила Верещук. – Украина делает все, чтобы спасти и вернуть своих граждан".

Вице-премьер рассказала, что Россия препятствует эвакуации украинцев из Мариуполя и в то же время создает альтернативную "гуманитарную реальность".

По ее словам, российские войска принудительно вывозят мирных украинских граждан вглубь оккупированных территорий или в РФ.

По подобной схеме оккупанты действуют и на временно оккупированной части Киевской области, пытаясь насильно вывозить украинцев в Беларусь.

Верещук назвала ориентировочное количество незаконно депортированных Россией украинцев – около 40 000.

Она констатировала бессилие в этой ситуации таких международных институций, как Международный красный крест о ООН.

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
эвакуация ирина верещук беженцы похищение война
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 