Оккупанты не давали морякам спать и есть - адвокат

Николай Полозов

Украинским морякам, которых российские оккупанты захватили в ноябре 2018 года в Керченском проливе, в первые дни после задержания не давали спать и есть. Об этом в интервью Крым.Реалии рассказал адвокат Николай Полозов.

"По их рассказам, в те дни, когда их только захватили, им не давали спать, им не давали есть, их возили с одного места на другое, их постоянно пытались допрашивать какие-то непонятные люди, не представляясь, без полномочий. К ним не допускали на первом этапе независимых адвокатов", - сказал Полозов.

25 ноября 2018 года российские силовики атаковали три украинских корабля в Керченском проливе, когда те следовали из порта Одессы в Мариуполь.

В результате были задержаны 24 украинских моряка. Их вывезли в Россию и там арестовали.

7 сентября 2019 года моряки и еще 11 политзаключенных в результате обмена вернулись в Украину.

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