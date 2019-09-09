Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Оккупанты не давали морякам спать и есть - адвокат

Оккупанты не давали морякам спать и есть - адвокат - Фото
Николай Полозов
09.09.2019, 18:33

Также их пытались допрашивать люди, которые отказывались представляться

Украинским морякам, которых российские оккупанты захватили в ноябре 2018 года в Керченском проливе, в первые дни после задержания не давали спать и есть. Об этом в интервью Крым.Реалии рассказал адвокат Николай Полозов.

"По их рассказам, в те дни, когда их только захватили, им не давали спать, им не давали есть, их возили с одного места на другое, их постоянно пытались допрашивать какие-то непонятные люди, не представляясь, без полномочий. К ним не допускали на первом этапе независимых адвокатов", - сказал Полозов.

  • 25 ноября 2018 года российские силовики атаковали три украинских корабля в Керченском проливе, когда те следовали из порта Одессы в Мариуполь.
  • В результате были задержаны 24 украинских моряка. Их вывезли в Россию и там арестовали.
  • 7 сентября 2019 года моряки и еще 11 политзаключенных в результате обмена вернулись в Украину.

Читать также: Моряк об атаке в Керченском проливе: Стоял грохот, летели снаряды

Напишите нам
Николай Полозов обмен моряки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 