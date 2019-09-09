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Моряк об атаке в Керченском проливе: Стоял грохот, летели снаряды

Моряк об атаке в Керченском проливе: Стоял грохот, летели снаряды - Фото
Моряк Андрей Эйдер (Фото: Facebook Евгения Эйдер)
09.09.2019, 15:47

7 сентября Андрей Эйдер и еще 34 украинца были освобождены из российского плена в результате обмена

Один из освобожденных из российского плена 7 сентября моряков - Андрей Эйдер - рассказал о событиях в Керченском проливе в ноябре 2018 года, когда РФ захватила украинцев. Об этом он сказал в комментарии Униан.

Отвечая на вопрос, насколько страшно было в момент атаки россиян, 20-летний моряк сказал: "Было несколько секунд, когда перед глазами должна была промелькнуть жизнь. Но я тогда думал не о том, что будет со мной, а о моих родных: «Как они себя будут чувствовать, если…".

По его словам, в тот момент на корабле стоял грохот и рев двигателей. 

"Летели снаряды. В воздухе трассеры, в море – их отражение. Потом, хлопок, удар - и я потерял сознание. Ненадолго очнулся, опять потерял сознание. Окончательно пришел в себя уже у врачей. Мне оказали первую помощь на корабле россиян, дали попить воды", - рассказал моряк и добавил, что в настоящее время имеет проблемы с коленом.

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Говоря об отношении к украинцам врачей в Керчи и Москве, Эйдер назвал его негативным: "Смотрите, СИЗО сконструировано так, что в коридоре стоят решетки, чтобы пройти к больным – надо их открывать. Российские тюремные фельдшера брались за замки, за прутья, а потом лезли в мои раны не надевая перчатки, не заботясь о стерильности".

Самым сложным моментом во время пребывания в заключении украинский моряк читает встречи с родными в суде. "Комок к горлу подходил. Но выезд в суд был радостью, это была возможность увидеть свой экипаж, других моряков", - поведал он.

  • 25 ноября 2018 года российские силовики атаковали три украинских корабля в Керченском проливе, когда те следовали из порта Одессы в Мариуполь.
  • В результате были задержаны 24 украинских моряка. Их вывезли в Россию и там арестовали.
  • 7 сентября 2019 года моряки и еще 11 политзаключенных в результате обмена вернулись на Родину.

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обмен пленными моряки Андрей Эйдер керченский пролив
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