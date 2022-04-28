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Оккупанты не смогут провести в Херсонской области псевдореферендум – замглавы облсовета

Цей матеріал також доступний українською
28.04.2022, 19:06
Оккупанты не смогут провести в Херсонской области псевдореферендум – замглавы облсовета - Фото
Скриншот с видео

В Херсонской области российские оккупанты не смогут провести свой псевдореферендум о создании "народной республики", так как поддержки этой идеи среди местного населения нет вообще никакой. Даже с инсценировкой на нескольких участках будут проблемы. Об этом в эфире телемарафона сказал Юрий Соболевский, первый заместитель главы Херсонского облсовета.

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"Поддержки нет. Нет поддержки ни населения, ни местного самоуправления. Они не смогут сделать даже что-то похожее на референдум, потому что это открытие участков, подготовка списков избирателей, бюллетени, то есть очень большая работа, которую они организационно не смогут в обозримом будущем сделать в Херсонской области. Шоу – возможно", – сказал он.

Соболевский допустил, что "шоу" россияне будут снимать вообще в другой области или в оккупированном Крыму.

"Я не удивлюсь, если они это шоу будут снимать в Крыму или в любой другой области. В Херсонской области сейчас даже шоу снять для них будет проблема, потому что нужно значительное количество люде, чтобы сделать массовку. У них нет этого в Херсонской области", – сказал он.

Соболевский также сомневается, что оккупанты смогут ввести рублевую зону в области.

"Они очень этого хотят, но поймите, все, за что они берутся, все выходит у них фейл на фейле", – сказал замглавы облсовета.

Он пояснил, что для введения рублевой зоны нужно очень большое количество наличной массы, которую нужно завезти в область.

"А учитывая то, как ведут себя эти люди, я считаю, что большинство из этой рублевой массы они украдут еще до того, как она попадет в Херсонскую область", – считает Соболевский.

Кроме того, по его словам, этот процесс должен поддержать бизнес, а такой поддержки также нет.

Читайте также: В Херсоне произошли взрывы у телевышки, вещание оккупантов прекратилось – СМИ

Вадим Ребрина
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Россия Херсон псевдореферендум
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